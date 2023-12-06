В Барнауле временно отключат холодную воду. Адреса

Отмечается, что воды не будет с 9:00 до 18:00.
Под отключение попадут следующие адреса:
- ул. Ростовская, 1-59, 2-60.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края более недели живут без воды.
В связи с проведением плановых ремонтных работ в поселке Центральный 6 декабря временно отключат воду. Об этом сообщает Росводоканал Барнаул.
Отмечается, что воды не будет с 9:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края более недели живут без воды.
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