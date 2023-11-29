В нескольких районах Барнаула временно отключили холодную воду. Адреса

Холодной воды нет по следующим адресам:
ул. Советской Армии, 131а, 133а, 133б, 133в;
пр. Клеверный, 2-54, 1-117;
ул. Бородкина, 66а-70, 79б-87;
пр. Трамвайный, 2-70, 1-57;
пр. Целинный, 2-86, 1-81а;
пр. Локомотивный, 2-82, 1-77;
пр. Ракетный, 2-60, 1-55;
пер. Ядринцева, 33-64;
ул. Пролетарская, 187а-199;
ул. Интернациональная, 145-149, 150, 160-188, 153-175;
ул. Анатолия, 146а, 170-205, 182, 193.
Подвоз воды осуществляют по заявкам.
Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.
Ранее сообщалось, что барнаульцы обрадовались чистым дорогам и аллеям.