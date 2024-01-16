В Барнауле временно отключен светофор на важном перекрестке

Светофор отключат с 09:00 до 15:00.
Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле перестали работать светофоры.
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На сетях электроснабжения ведутся плановые работы. В связи с этим на перекрестке ул. Малахова с ул. Германа Титова будет отключен светофор. Об этом сообщает мэрия.
Светофор отключат с 09:00 до 15:00.
Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле перестали работать светофоры.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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