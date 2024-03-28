В Барнауле временно перекроют оживленную улицу. Маршруты общественного транспорта

Отмечается, что перекрытие будет действовать с 15:30 до 17:00.
Движение автобусов организовано по следующим схемам:
- Автобус №20, при движении на конечную остановку «п. Лесной»: пр-кт Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- Автобус №55, при движении на конечную остановку «пл. Победы»: пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- Автобус №70р при движении на конечную остановку «пл. Победы»: пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- Автобус №73р при движении на конечную остановку «пл. Спартака»: пр-кт Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр-кт Красноармейский, в обратном направлении без изменений;
- Автобусы №109, 109оп при движении на конечную остановку «п. Центральный», «ул. Опытная станция» соответственно: пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
Ранее сообщалось, что маршрут движения трамваев временно изменили в Барнауле.
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