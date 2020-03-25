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Жизнь

В Барнауле встретили рейс из Вьетнама и отправили всех на карантин

Сотрудники Роспотребнадзора встретили самолет, который прибыл в Барнаул в ночь с 24 на 25 марта из Камрани. Всем пассажирам сразу же проверили температуру и раздали анкеты, пишет «Алтайская правда».

В самолете.
В самолете.
СС0

На борту воздушного судна находились 238 пассажиров. Это не только жители Алтайского края, но и соседних регионов.

«Каждому выдали памятки и уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Больных выявлено не было. То есть, прилетели к нам здоровые граждане», — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Теперь всем прилетевшим предстоит провести 14 дней на карантине. На десятый день у них возьмут мазки для теста на коронавирус. Более ранние тесты могут не показать инфекцию.

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