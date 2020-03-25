В Барнауле встретили рейс из Вьетнама и отправили всех на карантин

На борту воздушного судна находились 238 пассажиров. Это не только жители Алтайского края, но и соседних регионов.
«Каждому выдали памятки и уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Больных выявлено не было. То есть, прилетели к нам здоровые граждане», — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Теперь всем прилетевшим предстоит провести 14 дней на карантине. На десятый день у них возьмут мазки для теста на коронавирус. Более ранние тесты могут не показать инфекцию.