В Барнауле второй год ищут родственников найденного на вокзале пенсионера

Вадим Ковтун обратился к дежурному наряду патрульно-постовой службы на ж/д вокзале Барнаула в декабре 2016 года. Он не помнил собственного имени и места жительства, однако у него был дорожный чемодан, в котором обнаружили личные вещи, записки, сделанные рукой владельца и несколько фотографий с изображением деревянных скульптур. Благодаря этому полицейским удалось установили его личность и год рождения — 1948. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, где был поставлен диагноз — амнезийный синдром.
Мужчина по-прежнему не может ничего вспомнить. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить 8 800 700 54 52 (бесплатно) или 02.