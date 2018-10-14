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Жизнь
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В Барнауле второй год ищут родственников найденного на вокзале пенсионера

Волонтеры снова обращаются к жителям Алтайского края с просьбой помочь найти родственников Вадима Ковтуна. Пожилого мужчину нашли на ж/д вокзале в Барнауле в 2016 году. Полиции удалось установить его личность, но родных до сих пор не могут найти, пишет «Лиза Алерт».

Мужчина, который потерял память.
Мужчина, который потерял память.
пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

Вадим Ковтун обратился к дежурному наряду патрульно-постовой службы на ж/д вокзале Барнаула в декабре 2016 года. Он не помнил собственного имени и места жительства, однако у него был дорожный чемодан, в котором обнаружили личные вещи, записки, сделанные рукой владельца и несколько фотографий с изображением деревянных скульптур. Благодаря этому полицейским удалось установили его личность и год рождения — 1948. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, где был поставлен диагноз — амнезийный синдром.

Мужчина по-прежнему не может ничего вспомнить. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить 8 800 700 54 52 (бесплатно) или 02.

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