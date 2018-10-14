В Барнауле второй год ищут родственников найденного на вокзале пенсионера

Волонтеры снова обращаются к жителям Алтайского края с просьбой помочь найти родственников Вадима Ковтуна. Пожилого мужчину нашли на ж/д вокзале в Барнауле в 2016 году. Полиции удалось установить его личность, но родных до сих пор не могут найти, пишет «Лиза Алерт».