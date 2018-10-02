В Алтайском крае нашли пропавших братьев-подростков

В группе поискового отряда написано, что братья найдены и живы. Подробности не сообщаются.
Напомним, по данным СУ СКР по Алтайскому краю, раньше подростки уже уходили из дома. Следователи проводили проверку и участвовали в поисках братьев.
В Алтайском крае нашли двух братьев, которые пропали в Бийске 29 сентября, сообщает «Лиза Алерт».
В группе поискового отряда написано, что братья найдены и живы. Подробности не сообщаются.
Напомним, по данным СУ СКР по Алтайскому краю, раньше подростки уже уходили из дома. Следователи проводили проверку и участвовали в поисках братьев.
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