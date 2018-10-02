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В Алтайском крае следователи ищут пропавших братьев-подростков

В Бийске 29 сентября пропали 15-летний Александр и 13-летний Дмитрий Гончаровы. Братья ушли из дома и не вернулись, пишет «Лиза Алерт».

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

В СУ СКР по Алтайскому краю отмечают, что раньше подростки уже уходили из дома. Следователи проводят проверку и ищут братьев.

Приметы Александра Гончарова:

Пропал Александр Гоначаров.
Пропал Александр Гоначаров.
«Лиза Алерт».
  • рост 175 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы светлые,
  • глаза серые.

Был одет:

  • темно-синяя толстовка с капюшоном,
  • синие спортивные штаны,
  • черные кроссовки.

Приметы Дмитрия Гончарова:

Пропал Дмитрий Гоначаров.
Пропал Дмитрий Гоначаров.
«Лиза Алерт».
  • рост 160 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы светлые,
  • глаза серые.

Был одет:

  • зеленый камуфляжный костюм,
  • серые кроссовки,
  • камуфляжная кепка.

С собой у братьев была спортивная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−39, 29−80−02 или 02.

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