В Алтайском крае следователи ищут пропавших братьев-подростков

В СУ СКР по Алтайскому краю отмечают, что раньше подростки уже уходили из дома. Следователи проводят проверку и ищут братьев.
Приметы Александра Гончарова:
Пропал Александр Гоначаров.
«Лиза Алерт».
- рост 175 см,
- среднего телосложения,
- волосы светлые,
- глаза серые.
Был одет:
- темно-синяя толстовка с капюшоном,
- синие спортивные штаны,
- черные кроссовки.
Приметы Дмитрия Гончарова:
Пропал Дмитрий Гоначаров.
«Лиза Алерт».
- рост 160 см,
- среднего телосложения,
- волосы светлые,
- глаза серые.
Был одет:
- зеленый камуфляжный костюм,
- серые кроссовки,
- камуфляжная кепка.
С собой у братьев была спортивная сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−39, 29−80−02 или 02.