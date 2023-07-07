7 июля
﻿
Жизнь

В Барнауле второй раз за лето травят комаров

К повторной обработке общественных территорий и прибрежных зон от комаров приступили в Барнауле 7 июля, сообщает мэрия города.

Обработка Барнаула от комаров.
Обработка Барнаула от комаров.
barnual.org

Утром дезинсекцию провели в центральной части города - на пл. Победы, Обском бульваре, вдоль аллеи по пр. Ленина и других участках.

Обработка также прошла в сквере Химиков, в Зеленом сквере, на Ленинградской аллее, в Мизюлинской роще, на аллее по ул. Георгия Исакова, в зеленой зоне на Южном, в сквере по ул. Панфиловцев, на территории площадей «Народная» и «Мира» и в парке «Юбилейный».

Дезинсекцию проводят механически, поэтому рассчитывают быстро обработать весь город - в течение нескольких дней.

Работы идут ранним утром, пока на улицах безлюдно, и если нет ветра - тогда препарат лучше ложится.

Средство, которое используют при обработке, безопасно для людей, но значительно уменьшает количество кровососущих насекомых. При хорошей погоде действие продлится несколько недель.

В очереди на обработку - прибрежные зоны, где в основном и формируются личинки насекомых.

Напомним, в прошлый раз дезинсекцию проводили в середине июня.

Ранее жители Алтайского края стали жаловаться на нашествие комаров и мошек

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость