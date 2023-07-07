В Барнауле второй раз за лето травят комаров

К повторной обработке общественных территорий и прибрежных зон от комаров приступили в Барнауле 7 июля, сообщает мэрия города.

Утром дезинсекцию провели в центральной части города - на пл. Победы, Обском бульваре, вдоль аллеи по пр. Ленина и других участках.

Обработка также прошла в сквере Химиков, в Зеленом сквере, на Ленинградской аллее, в Мизюлинской роще, на аллее по ул. Георгия Исакова, в зеленой зоне на Южном, в сквере по ул. Панфиловцев, на территории площадей «Народная» и «Мира» и в парке «Юбилейный».

Дезинсекцию проводят механически, поэтому рассчитывают быстро обработать весь город - в течение нескольких дней.

Работы идут ранним утром, пока на улицах безлюдно, и если нет ветра - тогда препарат лучше ложится.

Средство, которое используют при обработке, безопасно для людей, но значительно уменьшает количество кровососущих насекомых. При хорошей погоде действие продлится несколько недель.

В очереди на обработку - прибрежные зоны, где в основном и формируются личинки насекомых.

Напомним, в прошлый раз дезинсекцию проводили в середине июня.

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