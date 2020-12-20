Венскую кофейню Körner köffee, которая находится на фуд-корте ТРЦ Арена, выставили на продажу. Продавец запрашивает за заведение 1,3 млн рублей.

В Барнауле за 1,3 млн рублей продают кафе вместе со всем оборудованием и сотрудниками. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085901888