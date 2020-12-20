В Барнауле за 1,3 млн рублей продают кафе вместе со всем оборудованием и сотрудниками.

Объявление о продаже кафе владелец Наталья опубликовала на своей странице Facebook.
«Продаётся кафе! Находится на фуд-корте ТРЦ „Арена“, отдельный вход, 38 посадочных мест, европейская кухня, 4 сотрудника, кухня и бар полностью укомплектованы», — сообщила Наталья.
По словам владельца, кухня заведения оборудована электрическим грилем, фритюром, индукционной плитой, посудомоечной машиной, вытяжкой и всеми необходимыми для элементами.
В баре присутствует кофемашина, кофемолка, раковина-мойка, соковыжималка, морозильный ларь, витрина десертная, лёдогенератор, холодильник и кипер.
«График работы с 10:00 до 22:00. Средний чек 350 руб. Льготные условия аренды на 12 месяцев. Заходи и работай! Всё готово для извлечения прибыли», — добавила Наталья.
Стоимость такого готового бизнеса 1,3 млн рублей. Об этом женщина сообщила в беседе с altapress.ru.