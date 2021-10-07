В Барнауле за 2,6 млрд расширят до шести полос «бутылочное горлышко» в районе Нового рынка

Алтайский край получит кредит на 9,274 млрд рублей для создания инфраструктуры, которая поможет в реализации инвестиционных проектов, сообщает региональное правительство.

Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле.

Инфраструктурный кредит регион получит из федерального бюджета. Соответствующее решение приняла комиссия под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Алтайскому краю одобрена заявка на кредит на развитие ряда экономически важных для региона объектов», — отметил он.

Комиссия одобрила все 15 заявленных регионом проектов. За счет кредита в 2022—2023 годах планируют реализовать 29 инициатив.

«Будут построены либо капитально отремонтированы дороги, мосты, путепроводы через железнодорожные пути в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, в Белокурихе, Заринске и Барнауле, реконструированы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в Барнауле, модернизирован один из питающих энергетических центров в Смоленском районе», — разъяснили в правительстве края.

Два крупных проекта реализуют в Барнауле — оба направлены на транспортную инфраструктуру. В частности, реконструируют путепровод на проспекте Ленина.

«Обеспечение транспортной доступности жителей новых жилых комплексов в центре Барнаула и существующих объектов жилищного строительства напрямую связано с функционированием одного из главных транспортных объектов Барнаула, который соединяет две части города — путепровода на проспекте Ленина через железнодорожные пути. В часы пик это место превращается в „бутылочное горлышко“, где концентрируется большое количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы», — сообщили в правительстве.

На реконструкцию путепровода направят 2,6 млрд рублей. Количество полос расширят до шести — это позволит увеличить пропускную способность на 30%, а также обустроят два тротуара шириной 2,25 метра.

На пересечении Южного и Змеиногорского трактов возведут двухуровневую транспортную развязку — на это потратят 1,45 млрд рублей.