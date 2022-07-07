7 июля
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Жизнь

В Барнауле за один день выпала треть месячных осадков

6 июля в Барнауле выпала треть месячных осадков, сообщает городская администрация со ссылкой на управление по делам ГОЧС Барнаула.

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СС0

Всего 6 июля выпало 26,6 мм осадков при месячной норме 59,6 мм.

Ливень подтопил участков — в том числе на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина у магазина «Океан».

В единой диспетчерской дорожной службы зафиксировали несколько обращений горожан, которые сообщили о ряде пострадавших улиц.

Телефоны экстренных служб района на случай подтоплений

Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25.

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

Напомним, вечером 6 июля из-за проливных дождей было закрыто движение по затопленной улице Попова.

Огромное озеро образовалось также на улице Деповской.

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