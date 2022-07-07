В Барнауле за один день выпала треть месячных осадков

Всего 6 июля выпало 26,6 мм осадков при месячной норме 59,6 мм.
Ливень подтопил участков — в том числе на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина у магазина «Океан».
В единой диспетчерской дорожной службы зафиксировали несколько обращений горожан, которые сообщили о ряде пострадавших улиц.
Телефоны экстренных служб района на случай подтоплений
Железнодорожный район — 62−56−95;
Индустриальный район — 47−51−83;
Ленинский район — 54−44−49;
Октябрьский район — 24−74−98;
Центральный район — 63−08−25.
Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.
Напомним, вечером 6 июля из-за проливных дождей было закрыто движение по затопленной улице Попова.
Огромное озеро образовалось также на улице Деповской.