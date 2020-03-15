В Барнауле за 360 тысяч рублей продают редкую вазу из «сиреневого чуда»

В Барнауле выставили на продажу вазу-подсвечник из очень редкого камня чароита.

«Образец высокого искусства» подойдет в подарок представителям элиты, говорится в объявлении.

Стоит такой подсвечник 360 тысяч рублей.

«Подсвечник из редкого Экстра Чароита, изготовленный из внутренней вырезки знаменитой Заринской вазы, которая вырезалась под руководством камнереза мирового уровня Эдуарда Маргаряна. Экстра Чароит — уникальный самоцвет, сиреневое чудо Сибири, один из самых редких и ценных поделочных камней», — гласит описание товара на сайте «Авито».

Почему чароит такой редкий

Минерал чароит делят на четыре сорта. Один из них — ювелирный, сорт экстра, самый редкий и красивый, говорится на сайте themineral.ru.

Чароит впервые нашли в 1948 году недалеко от реки Чара на границе Якутии и Иркутской области. Благодаря названию места родилось и имя камня.

Месторождение имеет площадь не более 10 кв. км. В Якутии действует запрет на активную выработку месторождения.

Альтернативы чароиту в мире нет. Его зовут сокровищем Сибири.