В Барнауле за взятки осудили врача, помогавшего призывникам «откосить» от армии

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении врача-невролога военно-врачебной комиссии комиссариата Алтайского края. Женщина брала взятки за диагнозы, позволяющие не служить в армии.

Суд установил, что, вступив в преступный сговор с врачом-неврологом одного из медицинских учреждений края, подсудимая после получения взяток, соглашалась с установленными диагнозами, на основе которых призывные комиссии территориальных комиссариатов освобождали призывников от прохождения воинской службы.

Преступления совершались в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года. За свои действия виновные получали взятки от призывников и их родителей, сумма которых варьировалась от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Подсудимая признана виновной в совершении 5 преступлений. Ппо совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.