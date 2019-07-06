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Жизнь

В Барнауле за взятки осудили врача, помогавшего призывникам «откосить» от армии

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении врача-невролога военно-врачебной комиссии комиссариата Алтайского края. Женщина брала взятки за диагнозы, позволяющие не служить в армии.

Призывники едут в войска.
Призывники едут в войска.
Олег Богданов

Суд установил, что, вступив в преступный сговор с врачом-неврологом одного из медицинских учреждений края, подсудимая после получения взяток, соглашалась с установленными диагнозами, на основе которых призывные комиссии территориальных комиссариатов освобождали призывников от прохождения воинской службы.

Преступления совершались в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года. За свои действия виновные получали взятки от призывников и их родителей, сумма которых варьировалась от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Подсудимая признана виновной в совершении 5 преступлений. Ппо совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.

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