В Барнауле задержали городских тусовщиков, которые распространяли наркотики

Шесть барнаульцев задержали за незаконный сбыт наркотиков. Четверо из действовали в составе группы, двое — независимо от них.
Известно, что среди них в возрасте от 26 лет до 41 года – пятеро мужчин и одна женщина.
Группа покупала крупные партии наркотиков, а потом дозами продавали молодым людям на вечеринках. Как правило, все происходило на закрытых вечеринках.
В домах злоумышленников провели обыски и нашли мефедрон, весы, упаковочный материал, а также телефон с информацией.
Возбуждено уголовное дело.
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