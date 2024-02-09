9 февраля
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Жизнь

В Барнауле задержали городских тусовщиков, которые распространяли наркотики

В Барнауле задержали сбытчиков наркотиков среди участников закрытых вечеринок. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Шесть барнаульцев задержали за незаконный сбыт наркотиков. Четверо из действовали в составе группы, двое — независимо от них.

Известно, что среди них в возрасте от 26 лет до 41 года – пятеро мужчин и одна женщина.

Группа покупала крупные партии наркотиков, а потом дозами продавали молодым людям на вечеринках. Как правило, все происходило на закрытых вечеринках.

В домах злоумышленников провели обыски и нашли мефедрон, весы, упаковочный материал, а также телефон с информацией.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее altapress.ru рассказывал, как на Алтае борются с метадоном, отравляющим десятки людей.

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