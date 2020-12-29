В Барнауле зафиксировали новый температурный рекорд

Из-за установившегося похолодания в Сибири произошел рост обморожений, а также задержка авиарейсов, аварийные ситуации на дорогах и отмены автобусных рейсов.
«Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин. — В Новосибирске наши метеостанции отметили −37…−41С, предыдущие рекорды были побиты на 2−5 градусов.
Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали -40С. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет -49С. Это рекорды за 50−100 лет»
В Барнауле был побит рекорд 1920 года.