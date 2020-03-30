В Барнауле зафиксирован второй случай заражения COVID-19

Оба пациента в настоящее время находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5 г. Барнаула. Им оказывается необходимое лечение.
Напомним, 19 марта семья вернулась с отдыха в Доминиканской Республики в Барнаул.
20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь. От госпитализации отказалась. Врачи предупредили ее о соблюдении самоизоляции. Отмечается, что женщина — домохозяйка.
С ее слов, с этого дня она никуда не выходила, в гости к ней также никто не приходил. Дома они были вдвоем с мужем.
С 21 марта медики наблюдали за состоянием женщины дистанционно — по телефону и через домофон, так как заболевшая врачей в квартиру не допускала.
28 марта, учитывая регламентированные сроки обследования — на 10 сутки после прибытия из-за рубежа, у нее взяли анализ. Первичный результат был положительным. 29 марта «Вектор» подтвердил этот результат.