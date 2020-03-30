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30 марта
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Жизнь

В Барнауле зафиксирован второй случай заражения COVID-19

Новосибирский федеральный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» подтвердил заражение мужчины из Барнаула коронавирусной инфекцией. Заболевший гражданин является супругом женщины, которая 20 марта прибыла в Барнаул из Доминиканской республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция.

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

Оба пациента в настоящее время находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5 г. Барнаула. Им оказывается необходимое лечение.

Напомним, 19 марта семья вернулась с отдыха в Доминиканской Республики в Барнаул.

20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь. От госпитализации отказалась. Врачи предупредили ее о соблюдении самоизоляции. Отмечается, что женщина — домохозяйка.

С ее слов, с этого дня она никуда не выходила, в гости к ней также никто не приходил. Дома они были вдвоем с мужем.

С 21 марта медики наблюдали за состоянием женщины дистанционно — по телефону и через домофон, так как заболевшая врачей в квартиру не допускала.

28 марта, учитывая регламентированные сроки обследования — на 10 сутки после прибытия из-за рубежа, у нее взяли анализ. Первичный результат был положительным. 29 марта «Вектор» подтвердил этот результат.

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