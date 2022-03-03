В Барнауле заключенных учат собирать мебель

После обучения осужденные могут трудоустроиться на мебельный участок колонии.
Обучение стартовало в начале февраля, оно рассчитано на пять месяцев. Новую профессию получают 15 осужденных.
«Теоретические занятия чередуются с учебной практикой. За это время обучающиеся осужденные должны научиться выполнять сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесных материалов», — добавили в учреждении.
После сдачи итоговой аттестации выпускники получат свидетельства о профессии сборщика изделий мебели из древесных материалов. Полученная профессия дает возможность трудоустроиться как в колонии, так и после освобождения.
Всего в ОУ № 274 ФСИН России осужденных обучают по 29 профессиям, таким, как: «Повар», «Швея», «Штукатур», «Станочник широкого профиля», «Слесарь по ремонту автомобилей» и другим.
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