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Жизнь

В Барнауле заключенных учат собирать мебель

На базе образовательного учреждения № 274 ФСИН России при ЛИУ № 1 в Барнауле стартовало обучение по профессии «Сборщик изделий мебели из древесных материалов». Возникла такая производственная необходимость, рассказали в УФСИН по Алтайскому краю.

В Барнауле осужденных учат собирать деревянную мебель.
В Барнауле осужденных учат собирать деревянную мебель.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

После обучения осужденные могут трудоустроиться на мебельный участок колонии.

Обучение стартовало в начале февраля, оно рассчитано на пять месяцев. Новую профессию получают 15 осужденных.

«Теоретические занятия чередуются с учебной практикой. За это время обучающиеся осужденные должны научиться выполнять сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесных материалов», — добавили в учреждении.

В Барнауле осужденных учат собирать деревянную мебель.
В Барнауле осужденных учат собирать деревянную мебель.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

После сдачи итоговой аттестации выпускники получат свидетельства о профессии сборщика изделий мебели из древесных материалов. Полученная профессия дает возможность трудоустроиться как в колонии, так и после освобождения.

Всего в ОУ № 274 ФСИН России осужденных обучают по 29 профессиям, таким, как: «Повар», «Швея», «Штукатур», «Станочник широкого профиля», «Слесарь по ремонту автомобилей» и другим.

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