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Жизнь

В Барнауле закрылась одна из точек известного кафе «Дубаи»

С 1 июня в Барнауле перестало работать кафе «Дубаи», которое находилось по адресу Павловский тракт, 138/1. Об этом сообщил amic.ru.

Напомним, что весной 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города обратился в суд с иском к собственнику, требуя снести здание кафе.

В начале месяца планируется демонтаж объекта. Напомним, что администрация города подала в суд на предпринимателя из Дубая Аль-Касема Тамима с требованием снести постройку, поскольку она считается незаконно возведенной.

В Барнауле есть еще два кафе «Дубаи». Они расположены по адресам: ул. Кирова, 46 и Димитрова, 62в.

Ранее сообщалось, что летние веранды начнут продавать алкоголь любой крепости с 1 июня.

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