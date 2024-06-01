В Барнауле закрылась одна из точек известного кафе «Дубаи»

Напомним, что весной 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города обратился в суд с иском к собственнику, требуя снести здание кафе.
В начале месяца планируется демонтаж объекта. Напомним, что администрация города подала в суд на предпринимателя из Дубая Аль-Касема Тамима с требованием снести постройку, поскольку она считается незаконно возведенной.
В Барнауле есть еще два кафе «Дубаи». Они расположены по адресам: ул. Кирова, 46 и Димитрова, 62в.
Ранее сообщалось, что летние веранды начнут продавать алкоголь любой крепости с 1 июня.
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