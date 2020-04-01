В Барнауле закрыли для посещений самые живописные места

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, решение было принято в связи с усиленными мерами безопасности, введенными 31 марта. Напомним, в регионе был объявлен режим полной самоизоляции, который предписывает находиться дома.
Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:
- необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
- для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
- для выноса мусора,
- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Ранее в целях безопасности в Барнауле закрыли для посещений парки культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», «Лесная сказка».