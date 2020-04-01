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Жизнь

В Барнауле закрыли для посещений самые живописные места

С 1 апреля в Барнауле закрыты для посещения Набережная Оби и Нагорный парк. Оба объекта — излюбленные у туристов и отдыхающих горожан.

В Барнауле закрыли Набережную Оби и Нагорный парк.
В Барнауле закрыли Набережную Оби и Нагорный парк.
altapress.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, решение было принято в связи с усиленными мерами безопасности, введенными 31 марта. Напомним, в регионе был объявлен режим полной самоизоляции, который предписывает находиться дома.

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

  • необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
  • для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
  • для выноса мусора,
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Ранее в целях безопасности в Барнауле закрыли для посещений парки культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», «Лесная сказка».

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