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Жизнь

В Барнауле закрыли опасное здание детской поликлиники

Здание детской поликлиники в микрорайоне Восточный в Барнауле закрыли из-за аварийного состояния. Прием временно перенесли в основное здание в центре города, сообщили в мэрии.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Прием пациентов поликлинического отделения Детской городской больницы № 1 будет проходить по адресу пр. Строителей, 23а. Там выделили специальный кабинет, чтобы принимать пациентов с этого участка.

Медицинскую помощь на дому поликлиника будет обеспечивать по-прежнему.

По распоряжению губернатора края Виктора Томенко в 2019 году приняли решение о строительстве нового помещения для детской поликлиники. Средства в краевом бюджете для этого уже выделили. Новое здание появится на ул. Кулагина, 23.

К строительству приступят в 2020 году.

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