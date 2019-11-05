В Барнауле закрыли опасное здание детской поликлиники

Здание детской поликлиники в микрорайоне Восточный в Барнауле закрыли из-за аварийного состояния. Прием временно перенесли в основное здание в центре города, сообщили в мэрии.

Прием пациентов поликлинического отделения Детской городской больницы № 1 будет проходить по адресу пр. Строителей, 23а. Там выделили специальный кабинет, чтобы принимать пациентов с этого участка.

Медицинскую помощь на дому поликлиника будет обеспечивать по-прежнему.

По распоряжению губернатора края Виктора Томенко в 2019 году приняли решение о строительстве нового помещения для детской поликлиники. Средства в краевом бюджете для этого уже выделили. Новое здание появится на ул. Кулагина, 23.

К строительству приступят в 2020 году.