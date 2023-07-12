12 июля
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Жизнь

В Барнауле заметили длинную пробку из троллейбусов

Целую очередь из троллейбусов заметили на ул. Матросова в районе дома №12, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Пробка из троллейбусов на ул. Матросова.
Пробка из троллейбусов на ул. Матросова.
"Инцидент Барнаул"

По какой причине остановилось движение электротранспорта - неизвестно.

С ул. Матросова троллейбусы поворачивают на пр. Ленина, где на время реконструкции моста расположилась их конечная остановка.

Возможно, у одного из троллейбусов впереди слетела с проводов штанга, а может что-то случилось с самими проводами.

Троллейбусы в пробке на ул. Матросова.
Троллейбусы в пробке на ул. Матросова.
Яндекс.Пробки

В конце июня барнаульцы пожаловались на извечную пробка на ул. Челюскинцев, которая постоянно создает трамвайные заторы. А в тот раз вообще заблокировала проезд скорой помощи.

Ранее километровые пробки образовались на въезде в Барнаул из-за разбившейся фуры. Водитель большегруза не рассчитал размеры своего автомобиля и не проехал ограничитель утром 3 июля.

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