В Барнауле заметили новые автобусы. Адреса

В мэрии города рассказали, что пока новые автобусы будут курсировать по маршруту №1, сообщает «Вести Алтай».

Напомним, что по решению губернатора Виктора Томенко и Правительства края были приобретены автобусы большого класса марки «НефАЗ» для городских маршрутов.

Обслуживать новые автобусы будет муниципальное транспортное предприятие, созданное на базе «Горэлектротранса» в Барнауле.

В мэрии рассказали, что пока автобусы будут работать по маршруту №1. В течение нескольких последних лет по этому маршруту не осуществлялись пассажирские перевозки. Поэтому можно утверждать, что маршрут восстанавливается. При этом схема движения будет изменена с учетом пожеланий жителей города: маршрут будет начинаться на улице Мамонтова и заканчиваться на Балтийской улице.

Также в настоящее время решается судьба маршрута №29. В последнее время на этом маршруте работало не более пяти единиц транспорта в обоих направлениях. Поэтому мэрия готова передать этот популярный среди горожан маршрут другому перевозчику без проведения конкурса.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула перекроют дорогу.

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