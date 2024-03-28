В Барнауле заметили первые цветочки, которые пробились сквозь прошлогоднюю листву

Зеленый, оранжевый и фиолетовый — такая палитра вышла из весенней земли.
Ростки смогли преодолеть даже прошлогоднюю листву.
Ранее сообщалось, что лучи восходящего солнца озаряют просторы Золотого озера.
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В Барнауле проклюнулась первая зелень.
Зеленый, оранжевый и фиолетовый — такая палитра вышла из весенней земли.
Ростки смогли преодолеть даже прошлогоднюю листву.
Ранее сообщалось, что лучи восходящего солнца озаряют просторы Золотого озера.
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