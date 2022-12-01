1 декабря
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Жизнь

В Барнауле запретят парковку на 16 участках для проезда снегоуборочной техники

В Барнауле для пропуска снегоуборочной техники ограничат стоянку на 16 участках, сообщает мэрия.

Снег на дорогах Барнаула.
Снег на дорогах Барнаула.
altapress.ru

Запрещающие знаки установят 26 декабря на следующих участках:

  • ул.Северо-Западная, от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова (нечетная сторона, не включая парковочные карманы);
  • малый Павловский тракт, от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;
  • ул.Панфиловцев, в районе здания № 6 (кроме автобусов);
  • ул.Лазурная, от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского (не включая парковочные карманы);
  • проезд Северный Власихинский, от пр-кта Энергетиков до Павловского тракта (не включая парковочные карманы);
  • малая проезжая часть Павловского тракта, в районе зданий № 243, № 231, № 203;
  • проезд Северный Власихинский, от ул. Лазурной до ул. Шумакова (не включая парковочные карманы);
  • пр-кт Калинина, от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова;
  • ул.Мерзликина, в районе лестницы к многофункциональному спортивному комплексу «Титов Арена».

В ночное время парковка будет запрещена здесь:

  • ул.Юрина, от ул. Телефонной до здания № 129а;
  • пр-кт Социалистический, от здания № 126 до здания № 128;
  • ул.Георгия Исакова, от ул.С.Западной 2-й до ул. Телефонной (не включая парковочные карманы);
  • ул.Западная 5-я, в районе здания № 77;
  • ул.Западная 1-я, в районе здания № 17;
  • ул.Ленинградская, от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов;
  • ул.Островского, в районе здания № 2 по ул.50 лет СССР.

Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к будущим ограничениям.

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