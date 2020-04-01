В Барнауле застряли нелегальные мигранты, которых не могут депортировать из-за закрытия границ

Около полутора десятков жителей среднеазиатских государств «застряли» в Центре временного содержания иностранных граждан в Барнауле, из-за закрытия границ их не могут депортировать, рассказал журналистам Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в крае. По его словам, МИД России продолжает фиксировать наших граждан, находящихся за рубежом, чтобы вернуть их домой из-за рубежа. И он полагает, что и страны исхода должны тоже предоставить соотечественникам такую возможность.

Подлежат депортации

Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД — 34 нарушителя миграционного законодательства России. Все они подлежат депортации.

У 14 из них (это граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана) документы оформлены. Но отправить их на Родину невозможно: границы закрыты.

«Раньше их депортировали самолетами через Новосибирск — отправляли в Душанбе, в Ташкент и так далее. Но теперь транспортного сообщения нет, границы закрыты. Мы проинформировали о ситуации федерального уполномоченного по правам человека с просьбой эту проблему поднять в Министерстве иностранных дел. Людей так долго содержать в этих учреждениях невозможно», — объяснил Борис Ларин.

Борис Ларин. Altapress.ru

Кому нужны люди с криминальным прошлым

По данным уполномоченного по правам человека, около 40% людей, попадающих в центр, освободились из исправительного учреждения — не удивительно, что страны исхода не очень охотно их принимают.

«Человек после освобождения походил несколько дней, а права пребывать на территории России не имел. Его помещают в этот центр. Чтобы его депортировать, надо отправить запрос в консульство этого государства. И получается, что процессы затягиваются. Некоторые государства не хотят его принимать. Понятно, что человек с криминальным прошлым — кому он нужен там, в стране исхода»? — сказал уполномоченный.

По словам Ларина, рано или поздно вопрос решался. Но до начала эпидемии коронавируса.

«МИД России фиксирует наших граждан, находящихся за рубежом, чтобы формировать вместе с МЧС и „Аэрофлотом“ чартерные рейсы, которые вывозят наши соотечественников из-за рубежа. Транспортные коридоры должны предусматривать для своих граждан и другие страны. Мы не уполномочены входить в контакты по этим вопросам. Но мы обязаны и поднимаем эти вопросы перед теми органами, которые решают, и ставим их», — объяснил Ларин.

Борис Ларин. Altapress.ru

Места для новых еще есть

Между тем, расчетная наполняемость центра временного содержания — всего 67 человек. На сегодня есть места для новых нарушителей миграционного законодательства еще есть.