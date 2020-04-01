В Барнауле застряли нелегальные мигранты, которых не могут депортировать из-за закрытия границ

Подлежат депортации
Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД — 34 нарушителя миграционного законодательства России. Все они подлежат депортации.
У 14 из них (это граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана) документы оформлены. Но отправить их на Родину невозможно: границы закрыты.
«Раньше их депортировали самолетами через Новосибирск — отправляли в Душанбе, в Ташкент и так далее. Но теперь транспортного сообщения нет, границы закрыты.
Мы проинформировали о ситуации федерального уполномоченного по правам человека с просьбой эту проблему поднять в Министерстве иностранных дел. Людей так долго содержать в этих учреждениях невозможно», — объяснил Борис Ларин.
Кому нужны люди с криминальным прошлым
По данным уполномоченного по правам человека, около 40% людей, попадающих в центр, освободились из исправительного учреждения — не удивительно, что страны исхода не очень охотно их принимают.
«Человек после освобождения походил несколько дней, а права пребывать на территории России не имел. Его помещают в этот центр. Чтобы его депортировать, надо отправить запрос в консульство этого государства. И получается, что процессы затягиваются. Некоторые государства не хотят его принимать. Понятно, что человек с криминальным прошлым — кому он нужен там, в стране исхода»? — сказал уполномоченный.
По словам Ларина, рано или поздно вопрос решался. Но до начала эпидемии коронавируса.
«МИД России фиксирует наших граждан, находящихся за рубежом, чтобы формировать вместе с МЧС и „Аэрофлотом“ чартерные рейсы, которые вывозят наши соотечественников из-за рубежа.
Транспортные коридоры должны предусматривать для своих граждан и другие страны. Мы не уполномочены входить в контакты по этим вопросам. Но мы обязаны и поднимаем эти вопросы перед теми органами, которые решают, и ставим их», — объяснил Ларин.
Места для новых еще есть
Между тем, расчетная наполняемость центра временного содержания — всего 67 человек. На сегодня есть места для новых нарушителей миграционного законодательства еще есть.
«Но неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, если мы всех иностранцев, находящихся на территории России незаконно, будем туда размещать. Придется, видимо, переводить их в изоляторы временно содержания МВД», — предположил Борис Ларин.