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Жизнь

В Барнауле начало топить Затон

В барнаульском микрорайоне Затон закрыли движение по дороге на остров Шубинский, предупредили в администрации города.

Перекрыта дорога на остров Шубинский.
Перекрыта дорога на остров Шубинский.
barnaul.org

Уровень воды в Оби 19 апреля у Барнаула составляет 471 см. По данным Алтайского ЦГМС, за сутки река поднялась на 19 см (критическая отметка — 540 см).

Дорожники устанавливают знак «Въезд запрещен». «Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту», — напоминают в мэрии.

Паводок на Алтае

На 8:00 19 апреля на реке Алей у Алейска зафиксировали уровень воды 809 см, что на 4 см превышает опасную отметку (опасная отметка 805 см).

На реке Чапша у села Красногорское уровень воды составил 575 см (+10 см за сутки) при опасной отметке 580 см, запас составляет всего 5 см.

На Чумыше у Ельцовки уровень воды упал на 52 см и составляет 243 см.

«Прогнозируется возможное подтопление пониженных участков местности и прибрежных территорий населенных пунктов, наиболее неблагоприятная обстановка в Красногорском, Первомайском районах и Алейске», — сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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