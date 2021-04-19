В Барнауле начало топить Затон

В барнаульском микрорайоне Затон закрыли движение по дороге на остров Шубинский, предупредили в администрации города.

Уровень воды в Оби 19 апреля у Барнаула составляет 471 см. По данным Алтайского ЦГМС, за сутки река поднялась на 19 см (критическая отметка — 540 см).

Дорожники устанавливают знак «Въезд запрещен». «Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту», — напоминают в мэрии.

Паводок на Алтае

На 8:00 19 апреля на реке Алей у Алейска зафиксировали уровень воды 809 см, что на 4 см превышает опасную отметку (опасная отметка 805 см).

На реке Чапша у села Красногорское уровень воды составил 575 см (+10 см за сутки) при опасной отметке 580 см, запас составляет всего 5 см.

На Чумыше у Ельцовки уровень воды упал на 52 см и составляет 243 см.