Кадрами только что расцветшей черемухи поделились барнаульцы

Цветы черемухи распустились на деревьях в Барнауле. Кадрами поделились Игорь Шиповалов и Катунь 24 .

При этом, по народным приметам, черемуха цветет перед похолоданием.

Очевидно, в этом году примета оправдает себя. Ранее стало известно, что 15 мая в Алтайский край нагрянут ночные заморозки и дожди.

Барнаульцы при этом шутят, что в городе всегда так холодно в мае, потому что в это время цветет черемуха. А на ироничный вопрос иногородних, зачем тогда ее сажать, отвечают - потому что красиво. А еще ягоды вкусные.

Ранее altapress.ru показал, как цветут одуванчики в Барнауле и рассказал, в чем они могут пригодиться.