13 мая
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Жизнь

Кадрами только что расцветшей черемухи поделились барнаульцы

Цветы черемухи распустились на деревьях в Барнауле. Кадрами поделились Игорь Шиповалов и Катунь 24.

Черемуха.
Черемуха.
Катунь24

При этом, по народным приметам, черемуха цветет перед похолоданием.

Очевидно, в этом году примета оправдает себя. Ранее стало известно, что 15 мая в Алтайский край нагрянут ночные заморозки и дожди.

Барнаульцы при этом шутят, что в городе всегда так холодно в мае, потому что в это время цветет черемуха. А на ироничный вопрос иногородних, зачем тогда ее сажать, отвечают - потому что красиво. А еще ягоды вкусные.

Ранее altapress.ru показал, как цветут одуванчики в Барнауле и рассказал, в чем они могут пригодиться.

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