В Барнауле завершили основные работы по ремонту дворов в рамках нацпроекта.

Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (сейчас — нацпроект «Жилье и городская среда») утвердили в декабре 2016 года. За первые два года его реализации на территории краевой столицы благоустроили 171 дворовую и 8 общественных территорий на общую сумму более 450 млн рублей.
В 2019 году на работы выделили 311,7 млн рублей. На эти средства выполняют благоустройство общественных территорий и 83 дворовых территорий, 19 из которых расположены в Железнодорожном районе, 11 — в Индустриальном, 9 — в Ленинском, 26 — в Октябрьском, 18 — в Центральном.
Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству, рассказал, что сейчас специалисты проводят установку дополнительного оборудования, среди которого спортивные, игровые комплексы. Асфальтирование уже закончили во всех дворах.
В частности, эксперты побывали на улице Деповской, 34, где уже выполнили монтаж детской площадки. Также там решили еще одну проблему, с которой часто сталкивались жители дома: ранее в периоды ливней и таяния снега вода не уходила. Специалисты завершили устройство системы ливневой канализации, и теперь вода не застаивается даже во время сильного ливня.
Андрей Федоров рассказал, что в программе участвует и другие дворы с похожими проблемами. Их удалось решить на многих объектах.
«Уровнем асфальта мы выводили уклоны, чтобы вода уходила по ландшафту. Проблема ливневых стоков и таяния снега решена на большом количестве дворовых территорий», — сообщил заместитель главы.
Он также рассказал, что приемка дворов уже началась. В первую очередь специалисты обращают внимание на качество работ. «На обращения жителей сразу реагируют. Если есть незаконченные работы, то такой двор принят не будет», — заявил Андрей Федоров.
Гарантия на работы составляет 36 месяцев. «Весной подрядчик будет проверять состояние дворов после прохождения зимнего сезона и так далее», — сказал Евгений Носенко, депутат Барнаульской городской думы. Он также сообщил, что с каждым годом качество работ растет. Отметим, что на сегодняшний день комиссия приняла более 40 дворов.
Евгений Носенко также добавил, что за три года реализации проекта взаимодействие с жителями краевой столицы стало более эффективным. Горожане активно участвуют в этом проекте, высказывают свои пожелания по благоустройству.
«Мы очень благодарны, двор начал новую жизнь. Нам решили проблему с ливневой канализацией, машины ездят по хорошему асфальту, а дети играют на новой площадке», — рассказала Ирина Кочергина, председатель совета дома на улице Деповской, 36.
Что именно делают специалисты
Кроме выполнения основных работ, таких как ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, при участии доли софинансирования со стороны собственников жилья на 25 дворовых территориях дополнительно устанавливают детские, спортивные и контейнерные площадки, обустраивают автомобильные парковки, выполняют устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территорий.
Всего в ходе работ 2019 года по благоустройству дворов отремонтировали порядка 92 тыс. кв. м дворовых проездов, 26 тыс. кв. м тротуаров. Благодаря проекту появились 12 новых парковочных зон, на трех дворовых территориях построена система водоотведения. Сейчас ведется установка 20 детских площадок. Всего на всех 83 объектах размещено 295 скамеек и 409 урн, установлено 293 новых светильника.
Какие дворы могут отремонтировать в будущем
На 2020 год от барнаульцев уже получено более 100 заявок на участие. В настоящее время ожидается доведение лимитов финансирования на следующий год, после чего специалисты определят количество дворов, которые будут участвовать в нацпроекте в 2020 году. Также начнут подготовку проектно-сметной документации и всех необходимых конкурсных процедур. Сформировать программу на следующий год планируют до конца ноября.