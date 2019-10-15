В краевой столице провели выездное совещание по завершению асфальтирования дворовых территорий, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участники встречи проверили выполненные работы на нескольких объектах и рассказали о будущем масштабного проекта.

Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (сейчас — нацпроект «Жилье и городская среда») утвердили в декабре 2016 года. За первые два года его реализации на территории краевой столицы благоустроили 171 дворовую и 8 общественных территорий на общую сумму более 450 млн рублей.

В 2019 году на работы выделили 311,7 млн рублей. На эти средства выполняют благоустройство общественных территорий и 83 дворовых территорий, 19 из которых расположены в Железнодорожном районе, 11 — в Индустриальном, 9 — в Ленинском, 26 — в Октябрьском, 18 — в Центральном.

Андрей Федоров , заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству. Источник: пресс-центр администрации города Барнаула

Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству, рассказал, что сейчас специалисты проводят установку дополнительного оборудования, среди которого спортивные, игровые комплексы. Асфальтирование уже закончили во всех дворах.

В частности, эксперты побывали на улице Деповской, 34, где уже выполнили монтаж детской площадки. Также там решили еще одну проблему, с которой часто сталкивались жители дома: ранее в периоды ливней и таяния снега вода не уходила. Специалисты завершили устройство системы ливневой канализации, и теперь вода не застаивается даже во время сильного ливня.

Андрей Федоров рассказал, что в программе участвует и другие дворы с похожими проблемами. Их удалось решить на многих объектах.

«Уровнем асфальта мы выводили уклоны, чтобы вода уходила по ландшафту. Проблема ливневых стоков и таяния снега решена на большом количестве дворовых территорий», — сообщил заместитель главы.

В Барнауле завершили основные работы по ремонту дворов в рамках нацпроекта. Источник: пресс-центр администрации города Барнаула

Он также рассказал, что приемка дворов уже началась. В первую очередь специалисты обращают внимание на качество работ. «На обращения жителей сразу реагируют. Если есть незаконченные работы, то такой двор принят не будет», — заявил Андрей Федоров.

Гарантия на работы составляет 36 месяцев. «Весной подрядчик будет проверять состояние дворов после прохождения зимнего сезона и так далее», — сказал Евгений Носенко, депутат Барнаульской городской думы. Он также сообщил, что с каждым годом качество работ растет. Отметим, что на сегодняшний день комиссия приняла более 40 дворов.

Евгений Носенко также добавил, что за три года реализации проекта взаимодействие с жителями краевой столицы стало более эффективным. Горожане активно участвуют в этом проекте, высказывают свои пожелания по благоустройству.

В Барнауле завершили основные работы по ремонту дворов в рамках нацпроекта. Источник: пресс-центр администрации города Барнаула

«Мы очень благодарны, двор начал новую жизнь. Нам решили проблему с ливневой канализацией, машины ездят по хорошему асфальту, а дети играют на новой площадке», — рассказала Ирина Кочергина, председатель совета дома на улице Деповской, 36.

Что именно делают специалисты

Кроме выполнения основных работ, таких как ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, при участии доли софинансирования со стороны собственников жилья на 25 дворовых территориях дополнительно устанавливают детские, спортивные и контейнерные площадки, обустраивают автомобильные парковки, выполняют устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территорий.

Всего в ходе работ 2019 года по благоустройству дворов отремонтировали порядка 92 тыс. кв. м дворовых проездов, 26 тыс. кв. м тротуаров. Благодаря проекту появились 12 новых парковочных зон, на трех дворовых территориях построена система водоотведения. Сейчас ведется установка 20 детских площадок. Всего на всех 83 объектах размещено 295 скамеек и 409 урн, установлено 293 новых светильника.

В Барнауле завершили основные работы по ремонту дворов в рамках нацпроекта. Источник: пресс-центр администрации города Барнаула

Какие дворы могут отремонтировать в будущем

На 2020 год от барнаульцев уже получено более 100 заявок на участие. В настоящее время ожидается доведение лимитов финансирования на следующий год, после чего специалисты определят количество дворов, которые будут участвовать в нацпроекте в 2020 году. Также начнут подготовку проектно-сметной документации и всех необходимых конкурсных процедур. Сформировать программу на следующий год планируют до конца ноября.