В Барнауле завершили первый этап демонтажа моста на Новом рынке

1 июня в мэрии Барнаула состоялось совещание, на котором обсудили вопросы, связанные с реконструкцией моста.
«Текущие работы, дорожная обстановка, а также планы на зимний сезон», — уточняет издание.
Директор подрядной организации ДСУ-4 Николай Данилин отметил, что на сегодняшний день завершены работы по демонтажу рельс и транспортных электросетей, а также прочих сетей связи и энергетики.
Теплосетевой субподрядчик сварил заглушки на трубах, чтобы реконструкция не помешала отопительному сезону и подаче горячей воды.
Теперь работникам предстоит демонтировать часть труб и установить новые.