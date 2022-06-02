В Барнауле завершили первый этап демонтажа моста на Новом рынке

Завершился первый этап работ по демонтажу конструкций путепроводов на Новом рынке, сообщает « Вечерний Барнаул ».

С моста на Новом рынке сняли дорожное покрытие

1 июня в мэрии Барнаула состоялось совещание, на котором обсудили вопросы, связанные с реконструкцией моста.

«Текущие работы, дорожная обстановка, а также планы на зимний сезон», — уточняет издание.

Директор подрядной организации ДСУ-4 Николай Данилин отметил, что на сегодняшний день завершены работы по демонтажу рельс и транспортных электросетей, а также прочих сетей связи и энергетики.

Теплосетевой субподрядчик сварил заглушки на трубах, чтобы реконструкция не помешала отопительному сезону и подаче горячей воды.

Теперь работникам предстоит демонтировать часть труб и установить новые.

Ранее с моста полностью сняли асфальт.