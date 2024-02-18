В Барнауле женщина стала жертвой мошенников при поиске работы

"Катунь 24" сообщает, что 62-летняя женщина разместила объявление о поиске работы в интернете. Неизвестный позвонил ей и предложил работу сиделки для его пожилой мамы.
Чтобы подтвердить свою работу, он отправил потерпевшей номер, который якобы принадлежал его матери. Женщина позвонила и приняла предложение.
Работодатель сообщил, что отправил деньги по неправильным реквизитам и попросил пострадавшую помочь ему вернуть средства. С карт жертвы пропало 100 тыс. рублей.
В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ранее сообщалось, что российский банк предупредил о новой мошеннической схеме.
Самое важное - в нашем Telegram-канале