В Барнауле жильцы дома опубликовали фото жуткого и вонючего подвала

Жильцы дома по ул. Тимуровская, 62 в Барнауле задыхаются из-за вони, которая распространяется из подвала. По словам жителей, управляющая компания ничего не предпринимает.

Страшный подвал в барнаульском доме на Потоке.

Барнаульцы опубликовали фотографии из подвала в группе Barnaul22. По их словам, дышать в квартирах первого этажа невыносимо, пахнет канализацией.

«Слесари управляющей компании максимум что делают для решения этой проблемы, открывают нараспашку дверь в подвальное помещение для проветривания», — утверждает автор поста.

Что делать , если вас игнорирует управляющая компания?

На организацию можно написать жалобу с формулировкой, например, на бездействие управляющей компании: