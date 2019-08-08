В Барнауле жильцы дома опубликовали фото жуткого и вонючего подвала

Барнаульцы опубликовали фотографии из подвала в группе Barnaul22. По их словам, дышать в квартирах первого этажа невыносимо, пахнет канализацией.
«Слесари управляющей компании максимум что делают для решения этой проблемы, открывают нараспашку дверь в подвальное помещение для проветривания», — утверждает автор поста.
Что делать, если вас игнорирует управляющая компания?
На организацию можно написать жалобу с формулировкой, например, на бездействие управляющей компании:
- руководству управляющей компании,
- в администрацию района или комитет ЖКХ администрации Барнаула,
- в государственную жилищную инспекцию,
- в Роспотребнадзор,
- в прокуратуру,
- в суд.