В Барнауле жители многоэтажки жалуются на сырость и холод в квартирах

На позднюю подачу отопления жалуются уже второй год.
Но больше всех страдают жители первого этажа, ведь в доме еще и затопило подвал. Воду откачали, но запах сырости до сих пор стоит в квартирах.
Не обошла стороной проблема сырости и последний, 12 этаж. Из-за протекающей крыши его постоянно затапливает.
Воды в подвале уже нет, но вопрос с крышей еще предстоит решить общими усилиями жильцов. Капремонт в доме запланировали только на 2029 год. Чтобы перенести его на 2024 год, нужно собрать подписи и увеличить плату с 10 до 12 рублей за квадратный метр.
Сейчас в доме активно занимаются решением всех жилищных проблем.
Ранее сообщили, что отопительный запуск в Барнауле подходит к концу.