В Барнауле знаменитая в прошлом врач погибает в одиночестве на грязном диване

«В центре города, в многоквартирном доме, среди людей в пустой квартире на грязном диване сидит старуха. Ноги распухли, до туалета не дойти, ходит под себя. Соседка приносит еду, но в остальном помочь не может, ей самой 80, ни сил, ни здоровья», — рассказала неравнодушная горожанка.
По информации kp.ru, женщину подкосила смерть ее сына. Издание сообщает, что квартира пенсионерки принадлежит другим людям. В 2013 году Надежда Шадрина оформила договор пожизненной ренты. По словам соседей, новые хозяева квартиры иногда посылают пенсионерке деньги и не помогают.
Волонтёры и социальные службы выразили готовность принять участие в судьбе пенсионерки, пишет regnum.ru.