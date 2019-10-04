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Жизнь

В Барнауле знаменитая в прошлом врач погибает в одиночестве на грязном диване

Знаменитая в прошлом врач-гинеколог Надежда Шадрина живет в ужасных условиях и не может самостоятельно ходить. Об ужасающей ситуации, в которую попала пенсионерка, рассказали в сообществе «Свободный Барнаул» на Facebook.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

«В центре города, в многоквартирном доме, среди людей в пустой квартире на грязном диване сидит старуха. Ноги распухли, до туалета не дойти, ходит под себя. Соседка приносит еду, но в остальном помочь не может, ей самой 80, ни сил, ни здоровья», — рассказала неравнодушная горожанка.

По информации kp.ru, женщину подкосила смерть ее сына. Издание сообщает, что квартира пенсионерки принадлежит другим людям. В 2013 году Надежда Шадрина оформила договор пожизненной ренты. По словам соседей, новые хозяева квартиры иногда посылают пенсионерке деньги и не помогают.

Волонтёры и социальные службы выразили готовность принять участие в судьбе пенсионерки, пишет regnum.ru.

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