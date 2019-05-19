В барнаульских храмах появились новые мозаичные иконы

Одна из икон появилась в храме во имя пророка Божия Илии в барнаульском поселке Бельмесево. Ее расположили на внешней части стены.
Другая мозаичная икона — святого благоверного князя Александра Невского — украшает фасад новой часовни во имя преподобного Сергия Радонежского. Она находится на территории Барнаульской духовной семинарии на пер. Ядринцева, 66. Территория открыта для посещений, уточняют в митрополии.
Отметим, что храм в Бельмесево — первый и единственный в Барнауле, построенный в честь одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков — пророка Божия Илии. Чин освящения закладного камня в его основание был совершен в 2015 году.