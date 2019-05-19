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Жизнь

В барнаульских храмах появились новые мозаичные иконы

Две мозаичные иконы украсили храмы в Барнауле, сообщает пресс-служба алтайской митрополии. Иконы могут посмотреть не только прихожане, но и прохожие — лики святых расположили на внешних частях храмов.

Церковь. Крест. Купол.
Церковь. Крест. Купол.
Михаил Винокурцев.

Одна из икон появилась в храме во имя пророка Божия Илии в барнаульском поселке Бельмесево. Ее расположили на внешней части стены.

Другая мозаичная икона — святого благоверного князя Александра Невского — украшает фасад новой часовни во имя преподобного Сергия Радонежского. Она находится на территории Барнаульской духовной семинарии на пер. Ядринцева, 66. Территория открыта для посещений, уточняют в митрополии.

Часовня во имя преподобного Сергия Радонежского.
Часовня во имя преподобного Сергия Радонежского.
altai.eparhia.ru

Отметим, что храм в Бельмесево — первый и единственный в Барнауле, построенный в честь одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков — пророка Божия Илии. Чин освящения закладного камня в его основание был совершен в 2015 году.

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