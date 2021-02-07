В барнаульских ТЦ начали раздавать странные листовки

В крупных барнаульских торговых центрах GALAXY, «Европа» и «Пионер» посетителям начали раздавать листовки с воззванием «Мы против экстремизма».

Об этом altapress.ru сообщили читатели, недоумевавшие, почему для странной информационной атаки были выбраны именно они, в тот момент, когда отправлялись за покупками.

Выяснилось, что акцию придумали члены Молодежного парламента Алтайского края и городского комитета по делам молодежи. В общей сложности они раздадут за 6 и 7 февраля 1800 листовок. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.

В листовке подробно разъясняется «Как понять, что материал экстремистский?». Чем вызвана необходимость проведения такой акции именно в Алтайском крае, остается загадкой. Наш регион никогда не отличался радикальными или масштабными проявлениями экстремизма.

Кстати, если бы организаторы этой акции раздавали такие листовки на митингах 23 и 31 января, то, вероятно, охватили бы целевую аудиторию.