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Жизнь

В барнаульском аэропорту дезинфицируют самолеты

В Международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова усилены профилактические мероприятия, сообщает воздушная гавань на своей странице во «ВКонтакте».

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

В аэропорту заверили, что во избежание распространения коронавируса приняты максимальные меры профилактики и защиты.

Производится дистанционный температурный контроль прибывающих международных пассажиров посредством тепловизора. У старшего бортпроводника выясняется информация о жалобах на недомогание во время рейса. Кроме того, пассажирам раздают анкеты — в них содержатся вопросы о месте отдыха и состоянии здоровья", — отмечается в сообщении.

Только после этого дают разрешение на высадку пассажиров.

В случае, если в самолете зафиксируют пассажира с плохим самочувствием, отработана специальная технология работы с ним.

Пожарные учения в Барнаульском аэропорту.
Пожарные учения в Барнаульском аэропорту.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также усилен режим обработки и дезинфекции самолетов и помещений аэровокзала с применением специализированных дезинфицирующих средств.

«В помещениях международного терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха. В достаточном количестве медицинские маски, дезинфицирующих средства», — подчеркнули в аэропорту.

Имеется оборудованный изолятор, где дежурный фельдшер проводит подробный осмотр и опрос, заполняют необходимую документацию и, если есть необходимость, вызывают машину скорой помощи, которая госпитализирует пассажира.

Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.

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