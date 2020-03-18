В барнаульском аэропорту дезинфицируют самолеты

В аэропорту заверили, что во избежание распространения коронавируса приняты максимальные меры профилактики и защиты.
Производится дистанционный температурный контроль прибывающих международных пассажиров посредством тепловизора. У старшего бортпроводника выясняется информация о жалобах на недомогание во время рейса. Кроме того, пассажирам раздают анкеты — в них содержатся вопросы о месте отдыха и состоянии здоровья", — отмечается в сообщении.
Только после этого дают разрешение на высадку пассажиров.
В случае, если в самолете зафиксируют пассажира с плохим самочувствием, отработана специальная технология работы с ним.
Также усилен режим обработки и дезинфекции самолетов и помещений аэровокзала с применением специализированных дезинфицирующих средств.
«В помещениях международного терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха. В достаточном количестве медицинские маски, дезинфицирующих средства», — подчеркнули в аэропорту.
Имеется оборудованный изолятор, где дежурный фельдшер проводит подробный осмотр и опрос, заполняют необходимую документацию и, если есть необходимость, вызывают машину скорой помощи, которая госпитализирует пассажира.
Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.