В барнаульском аэропорту назвали предварительную причину ЧП с трапом

ЧП произошло с авиационным трапом СПТ-154 который, харьковский авиазавод разработал специально под Ту-154 в 70-х годах. Такой же трап находится в аэропорту Барнаула, а разрушенный отправили на экспертизу.

По словам гендиректора авиапредприятия, трап использовали более 20 лет, он проходил глубокий осмотр во время подготовки аэропорта к осенне-зимнему периоду в октябре прошлого года. Кроме того, на предприятии в Белгороде в 2012 году провели капитальный ремонт. Вероятно, тогда на трап установили некачественные или бывшие в употреблении детали.

Напомним, 12 февраля в барнаульском аэропорту во время посадки пассажиров на самолет «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы. Трех человек госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.

Altapress.ru писал, что проавоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В социальных сетях появилось видео падения людей с трапа в барнаульском аэропорту.