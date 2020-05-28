В барнаульском детском саду выявили COVID-19

Вирус COVID-19 выявили у воспитателя детского сада № 222 на Павловском тракте. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Воспитатель заразился после контакта с родственниками. Группа, с которой он работал, сейчас закрыта.

Составлен список контактных лиц — это 13 сотрудников садика и столько же детей. Он направлен в Роспотребнадзор для проведения обследования.

28 мая в детском саду работали четыре дежурных группы, все они соблюдали установленный противоэпидемический режим.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае было выявлена еще 79 случаев заболевания. Общее число заболевших — 1633 человека, в том числе 172 ребенка.