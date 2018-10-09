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В барнаульском Нагорном парке заасфальтируют еще километр террас

В Нагорном парке дополнительно заасфальтируют километр террас. Работы по программе «Комфортная городская среда» завершили на 95%, пишет официальный сайт города.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Арина Желябовская.

Выездное совещание на объекте провел глава города Сергей Дугин. По его словам, Нагорный парк поменялся в лучшую сторону и стал любимым местом для прогулок барнаульцев.

Сейчас там вымостили плиткой дорожки по всему периметру, обустроили две парковки, заасфальтировали подъездную дорогу, а также установили ограждения вдоль террас.

Благоустройство начали в июне, в этом году на объект по федеральной программе направили около 41 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 95%: осталось смонтировать освещение и привести территорию в порядок после строительной техники. Все это планируют сделать до ноября.

Обустройство террас проведут за счет сэкономленных городом денег от конкурсных процедур. Работы завершат до конца года.

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