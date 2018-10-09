В барнаульском Нагорном парке заасфальтируют еще километр террас

Выездное совещание на объекте провел глава города Сергей Дугин. По его словам, Нагорный парк поменялся в лучшую сторону и стал любимым местом для прогулок барнаульцев.
Сейчас там вымостили плиткой дорожки по всему периметру, обустроили две парковки, заасфальтировали подъездную дорогу, а также установили ограждения вдоль террас.
Благоустройство начали в июне, в этом году на объект по федеральной программе направили около 41 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 95%: осталось смонтировать освещение и привести территорию в порядок после строительной техники. Все это планируют сделать до ноября.
Обустройство террас проведут за счет сэкономленных городом денег от конкурсных процедур. Работы завершат до конца года.