В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет оздоровительная акция

В барнаульском парке "Изумрудный" пройдет акция «Будь здоров!». Об этом сообщает « Вечерний Барнаул».

Акция пройдет в воскресенье, 7 апреля, с 12:00 до 15:00. Отмечается, что она направлена на популяризацию здорового образа жизни.

Гостей будут ожидать на центральной аллее зеленой зоны.

Барнаульцы смогут поучаствовать в мастер-классах, флешмобах и других активностях. Также в этот день в парке можно будет проверить здоровье.

Традиционно для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень холестерина в крови.

Самое важное - в нашем Telegram-канале