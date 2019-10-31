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Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» заметили строительную технику

Барнаулец Денис Кочетков опубликовал в сообществе «Шпиль» в Facebook фото, на котором в парке «Изумрудный» работает трактор. Горожане встревожились, предположив, что идет расчистка участка под стройку.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.
Анна Зайкова

На самом деле там готовятся к высадке крупномеров. Об руководитель «Алтайского фонда имущества» Владислав Вакаев сообщил «Банкфаксу».

По его словам, таким образом снимается поросль сорняков, которая выросла за время, пока парк был бесхозным. Это нужно сделать до того, как выпадет снег.

«Весной тоже будет вставать проблема высадки, поэтому лучше сделать это сейчас. Ждем весны, разрабатываем проект под высадку деревьев на этой территории. Главное, чтобы у людей не возникало неправильного понимания по поводу того, что там происходит», — объяснил Вакаев.

Барнаульский парк «Изумрудный» вошел в список из 55 объектов, за которые смогут проголосовать жители города в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Если он получит поддержку, то благоустройство общественной территории будет профинансировано в 2020 году.

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