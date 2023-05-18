18 мая
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Жизнь

В барнаульском парке строители откопали советскую статую

В парке "Изумрудный" строители во время работ обнаружили гипсовую статую советских времен. Об этом сообщает управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Гипсовая статуя в парке "Изумрудный"
Гипсовая статуя в парке "Изумрудный"
Telegram-канал "Говорит Вакаев"

На свет извлекли гипсовую статую мужчины, стоящего перед наковальней и держащего в руке молот. В советские годы скульптура украшала парк.

На данный момент статуя частично сломана. У гипсового мужчины отколоты нижняя часть тела и руки.

Владислав Вакаев заявил, что статую попытаются восстановить. Ее хотят снова установить в парке, как память о советском прошлом парка.

А вот так статуя выглядела в прошлом:

Гипсовая статуя в прошлом
Гипсовая статуя в прошлом
Барнаул 22

Ранее в центре Барнаула установили памятник Николаю Чудотворцу.

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