В барнаульском парке строители откопали советскую статую

На свет извлекли гипсовую статую мужчины, стоящего перед наковальней и держащего в руке молот. В советские годы скульптура украшала парк.
На данный момент статуя частично сломана. У гипсового мужчины отколоты нижняя часть тела и руки.
Владислав Вакаев заявил, что статую попытаются восстановить. Ее хотят снова установить в парке, как память о советском прошлом парка.
А вот так статуя выглядела в прошлом:
Гипсовая статуя в прошлом
Барнаул 22
Ранее в центре Барнаула установили памятник Николаю Чудотворцу.