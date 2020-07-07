В барнаульском поселке, где жители перекрывали трассу, дали воду

В коттеджном пригородном поселке «Сибирская Долина» начались ремонтные работы на водонапорной башне. Компания «Водснаб» под контролем мэрии Барнаула и местной администрации приобрела и установила новое оборудование — двигатель на насос. По словам жителей, вода пошла, напор стал лучше, по крайней мере хватает на бытовые нужды.

Опасение у жителей вызывает только полив огорода. Люди не знают, выдержит ли насос и хватит ли напора на сельскохозяйственные нужды.

«Вода идет уже несколько дней. Приблизительно, с субботы. Напор хороший, но по качеству и составу жидкости нет изменений», — председатель совета ТОС Екатерина Чугреева.

В «Сибирской Долине» жители недовольны отсутствием воды. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Сейчас «Сибирская Долина» решает проблему с водоснабжением. Следующей по плану пункт — улучшение качества воды и оформление дорожной карты полного водоснабжения поселка.

Однако жители не питают надежд и понимают, что приобретение очистных сооружений для водонапорной башни— дело не дешевое. А разработка и утверждение дорожного плана поселка — не быстрое.

На сегодняшний момент «Барнаульский водоканал» продолжает обследовать поселковые сети, а в администрации оценивают ситуацию и разрабатывают решения проблемы. С 25 июня по распоряжению мэра Барнаула Вячеслава Франка в «Сибирскую Долину» был организован подвоз воды на шести машинах, но сейчас эту услугу отменили.

Напомним, конфликт в поселке произошел из-за того, что коммунальная организация «Водснаб» оказывает жителям поселка некачественные услуги по поставке воды. Она подавалась в ограниченном количестве и плохого качества.

Когда воды не было три дня, жители поселка в знак протеста перегородили Змеиногорский тракт. В ситуацию вынужденно вмешалась краевое правительство и мэрия.