В барнаульском зоопарке открыли большую юрту и показали удивительные иностранные сувениры

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 17 июня открыли долгожданную большую юрту. В честь открытия директор зоопарка Сергей Писарев показал гостям личную коллекцию уникальных сувениров из разных стран. Корреспондент altapress.ru побывал внутри жилища кочевников и запечатлел яркие вещицы разных народов.

Изначально предполагалось, что юрта начнет принимать гостей уже в конце мая. Однако открытие пришлось перенести на середину июня из-за особенностей ее изготовления.

Жилище изготавливали на заказ в Казахстане. Оно отличается от обычных юрт своими большими размерами. В то время как обычный дом кочевников не превышает 6-8 м, в зоопарке поставили юрту размером в 10 м.

На открытии выступили творческие коллективы. Перед тем как войти в жилище, посетители зоопарка водили вокруг юрты хоровод - так народы Севера задабривали домашних духов.

Внутри гостей угощали конфетами, согласно древнему казахскому обычаю. Дети и взрослые могли брать сладости из специальной вазочки в виде верблюжонка.

Первой выставкой, проведенной в юрте, стал показ сувениров различных стран мира из личной коллекции Сергея Писарева. На стенах были вывешены старинные гобелены из Горно-Алтайска, а на столах расставлены статуэтки и тарелочки из Испании, Индии, Кипра, Вьетнама, Австралии и Португалии.

Также любой желающий мог сфотографироваться в национальном костюме Перу.

В дальнейшем в юрте будут проводить другие интересные выставки, а также устраивать экскурсии и показывать быт народов. Жилище кочевников будет работать круглый год. Летом здесь будут проводить экскурсии, а зимой - пить горячий чай.

Алиса Алехина.