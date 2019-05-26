В барнаульском зоопарке открыли стоянку древнего человека

Помимо самой экспозиции с древним жилищем и костями животных посетителям предложили посмотреть выставку картин барнаульского художника Сергея Уржумова и фотовыставку «Тигирек — земля жизни». Также сотрудники зоопарка организовали экспозицию «Заповедная быль» о людях и истории особо охраняемой природной территории.
«Спасибо большое всем, кто провел этот день с нами! Восторженные отзывы приходят от вас нескончаемым потоком! А это значит, что у нас все получилось», — написали в паблике зоопарка после окончания мероприятия.
«Стоянка древнего человека» будет работать для всех гостей зоопарка ежедневно с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных.
Справка
Государственный природный заповедник «Тигирекский» расположен в юго-западной части Алтайского края и состоит из трех участков: Ханхаринский, Тигирекский (Краснощековский район) и Белорецкий (Змеиногорский и Третьяковский районы). Площадь составляет 41505 га, охранной зоны — 26257 га.