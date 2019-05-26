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Жизнь

В барнаульском зоопарке открыли стоянку древнего человека

25 мая в барнаульском зоопарке открыли новую экспозицию «Стоянка древнего человека». Директор Сергей Писарев и замдиректор Александр Чеботарев перевоплотились в неандертальцев, нарядившись в шкуры. Мероприятие приурочили к 20-летию Тигирекского заповедника.

Открытие "Стоянки древнего человека" в барнаульском зоопарке.
Открытие "Стоянки древнего человека" в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Помимо самой экспозиции с древним жилищем и костями животных посетителям предложили посмотреть выставку картин барнаульского художника Сергея Уржумова и фотовыставку «Тигирек — земля жизни». Также сотрудники зоопарка организовали экспозицию «Заповедная быль» о людях и истории особо охраняемой природной территории.

«Спасибо большое всем, кто провел этот день с нами! Восторженные отзывы приходят от вас нескончаемым потоком! А это значит, что у нас все получилось», — написали в паблике зоопарка после окончания мероприятия.

«Стоянка древнего человека» будет работать для всех гостей зоопарка ежедневно с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных.

Справка

Государственный природный заповедник «Тигирекский» расположен в юго-западной части Алтайского края и состоит из трех участков: Ханхаринский, Тигирекский (Краснощековский район) и Белорецкий (Змеиногорский и Третьяковский районы). Площадь составляет 41505 га, охранной зоны — 26257 га.

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