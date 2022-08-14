В барнаульском зоопарке появилась редкая китайская черная курочка

Сообщается, что «угольная» птица почти исчезла с лица Земли в конце ХХ-века. Даже на территории Китая ее почти невозможно было увидеть.
Однако удача улыбнулась ученым: они нашли двух куриц и одного петуха ухейилюй в деревеньке в Южной части КНР. С тех пор началось восстановление удивительной породы.
Несмотря на проделанную работу, порода до сих пор является очень редкой. Сейчас птица включена в список «Проекта сохранения национальных зародышевых ресурсов».
Барнаульские птички пока на карантине, но совсем скоро гости зоопарка смогут увидеть «угольных» курочек.