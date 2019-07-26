В барнаульском зоопарке появился белый тигренок

Тигренка зовут Айхал. Его привезли из Якутии, рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
28 июля в зоопарке проведут «Праздник полосатых».
В зоопарке Барнаула появился новый житель — белый тигренок. 28 июля в 12:00 его выпустят в большой вольер, где все желающие смогут его увидеть, рассказали на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».
Тигренка зовут Айхал. Его привезли из Якутии, рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
28 июля в зоопарке проведут «Праздник полосатых».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter