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Жизнь

В барнаульском зоопарке появился белый тигренок

В зоопарке Барнаула появился новый житель — белый тигренок. 28 июля в 12:00 его выпустят в большой вольер, где все желающие смогут его увидеть, рассказали на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

Белый тигренок в Барнаульском зоопарке.
Белый тигренок в Барнаульском зоопарке.
Скриншот видео

Тигренка зовут Айхал. Его привезли из Якутии, рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

28 июля в зоопарке проведут «Праздник полосатых».

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