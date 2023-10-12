В барнаульском зоопарке появился черный аист

Птенец черного аиста, которого спасли от гибели еще летом, теперь проходит реабилитацию в барнаульском зоопарке .

Период реабилитации птенца запланировали на полгода. Весной 2024 года птицу выпустят в естественную среду, если она окрепнет за это время в зоопарке.

Ранее в Алтайском крае спасли птенца краснокнижного черного аиста.