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Жизнь

В барнаульском зоопарке появился яванский макак

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» теперь живет яванский макак Кирилл, пишут сотрудники зоопарка в своей официальной группе в соцсети.

Яванский макак Кирилл в барнаульском зоопарке.
Яванский макак Кирилл в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22, Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Работники «Лесной сказки» сообщают, что макаку 8 лет, он прибыл в Барнаул из Хакасии. По их словам, яванская макака Мася и зеленая мартышка Чита дружелюбно приняли нового жителя зоопарка.

Наши гости уже сейчас могут наблюдать, как Мася заботлива чистит шерстку новоиспеченному кавалеру, — отмечают сотрудники зоопарка.

Напомним, раньше в зоопарке жил яванский макак Василий. Он умер в 2017 году от болевого шока. Тогда сотрудники зоопарка сообщали, что Вася всегда был очень нервным, часто сам себя кусал и бросался на людей. В последний раз животное прокусило себе ногу.

Такое поведение, скорее всего, вызвано непростой жизнью макака. Два года он прожил в зоомагазине Барнаула после того, как его заказчик отказался покупать животное. В конце концов после рассказа «Катуни 24» о его непростой судьбе барнаульский зоопарк приютил Василия.

Вскоре Васе нашли пару — яванскую макаку Масю. Им даже устраивали свадьбу 3 января 2016 года.

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